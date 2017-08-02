﻿澳博半年賺9.5億 上葡京進展良好

澳博旗下的新葡京娛樂場，上半年的收益為73.7億元，按年增加7.7%，純利為7.08億元，按年上升6.5%。新葡京酒店的入住率按年增加2.8個百分點至93.3%，每日平均房租減少2.1%至1575元。
期內，澳博總收益為206.4億元，按年跌1.9%；博彩收益則為203.7億元，按年跌2%。貴賓博彩收益方面，該集團錄得98.18億元，按年跌3.4%。截至6月底止，該集團有282張貴賓賭枱，以及18名貴賓廳博彩中介人，分別較去年底減少33張貴賓賭枱、2名中介人。至於中場博彩收益則為100.37億元，按年跌0.5%，期內有中場賭枱1398張，較去年底增加97張。
該集團於路氹的綜合度假村項目「上葡京」，於今年上半年取得良好進展。不過，工地在今年6月中發生一宗工業意外，導致工程暫停，該集團正與當局合作，以恢復工程進度，該集團預期「上葡京」仍可於明年下半年開業。
澳門上月博彩收入增29%
另一方面，澳門博彩監察協調局昨日公佈，澳門7月份的博彩收入為229.6億元，按年增加29.2%，增幅勝預期，升幅為近3年半以來最大。綜合今年首7個月，澳門博彩收入累計1493.4億元，按年上升18.9%。至於濠賭股昨日個別發展，美高梅（2282）升1.3%，永利澳門（1128）漲0.2%，而銀娛（027）和澳博則分別跌1.3%、0.6%。