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﻿富力上月銷售增33%

2017-08-02 列印
　　富力地產（2777）公布今年7月份合約銷售59.5億元（人民幣，下同），銷售面積44.3萬平方米，按年分別升33%和20%。年初至今，總合約銷售金額約447.6億元，合約銷售總面積約338.6萬平方米，分別升31%及21%。

　　富力地產董事長助理陳志濠表示，寧波富力院士廷、佛山富力國際金融中心、梅州富力城等項目均表現突出。公司將繼續把握機會，提升銷售表現。穆迪指富力早前收購萬達酒店資產，將為業務帶來多元化的好處，酒店發展的業務周期有異於地產發展，料富力非地產業務收入貢獻，將由去年的8%升至2018年的約15%。
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