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﻿建行申請凍結樂視網等資產

2017-08-02 列印
　　《21世紀報道》引述，據《中國裁判文書網》公佈的兩份裁定書顯示，於7月24日，建行（939）北京光華支行分別以金融借款合同糾紛為由，向法院申請財產保全，請求查封、扣押或凍結樂視網、賈躍亭、樂視控股、賈躍民共計價值2.5億元人民幣的財產。其中，北京市第四中級人民法院的裁定顯示，建行的這一申請已獲得法院准許，其中凍結銀行存款的期限為一年，查封動產的期限為兩年，查封不動產、凍結其他財產權的期限為三年。

　　早前建行曾將多名樂視員工的信用卡額度調至1元人民幣，理由是根據樂視公司出現的經營情況變化及可能帶來的影響，部門依據信用卡章程等有關規定啟動相關措施。
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