﻿賣固網或派特別息 和電暫無併購計劃

和記電訊香港（215）高價出售旗下固網業務和記環球電訊（HGC），公司行政總裁胡超文在分析員會議中表示，不排除派發特別息。他指董事會現階段正探索不同的資金運用方式，不排除派發特別息的可能性。至於派息比率會否維持於75%的水平，公司財務總裁鄭慧善指董事會仍未有決定，現時無確切答案。至於交易所得款項會否用於投資流動通訊業務，胡超文指公司暫無併購計劃，但會尋求本地或海外的投資機會。



胡超文不排除會將交易所得款項用來降低負債比率，但目前仍未決定。和記電訊香港現時總負債為45.15億元，其中約10億元負債屬於固網業務，仍然由和記電訊香港承擔。他又認為，和記電訊香港在流動通訊業務上的競爭優勢在其環球網絡。出售固網業務後，將專注發展流動通訊業務，而有別於其他只在香港或中國有網絡的電訊商，3香港擁有環球網絡，在歐洲及亞洲其他地方都有網絡覆蓋，有助從其他競爭對手中區分出來。