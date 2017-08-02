﻿IFC外望——金管局夥哈佛搞培訓課程

金管局基建融資促進辦公室（IFFO）好榮幸，可以同世界頂級學府之一嘅哈佛大學，同國際金融公司（IFC）於7月31日至8月4日期間合，辦一個高級行政人員培訓課程。講明IFFO有份，內容梗係離唔開公私營夥伴合作及項目投融資，呢啲某程度都可以同一帶一路有關嘅。



培訓課程並唔係泛泛之輩可以參加，除咗係高級行政人員之外，仲要有20年基建及相關範疇經驗，要喺5日入面完成一個學期嘅課程。所以今次參加培訓課程嘅50名人士，都係來自機構投資者、發展及政策銀行，以及項目發展及營運商的高級行政人員。此外，與會者仲包括孟加拉、中國、印度、蒙古、尼泊爾、泰國等國的政府官員，以及世界銀行及IFC代表。IFFO趁機披露，再有13家機構加入成為IFFO合作夥伴，令到合作夥伴的數目在1年間由41個增加至超過70個。



摩通用機械人操盤 跌市恐「人」踩「人」？



華爾街大行摩根大通話，打算第四季起引入表現快靚正嘅交易機械人。其實由投資銀行多年前開始使用人工智能（AI）運算程式，大家都可以想像到有朝一日同大客或散戶落單甚至理財嘅經紀，都可能唔係「人」。不過，有啲業界博客話，若果連股市嘅大手基金投資者都用機械人嚟做買賣決定，隨時觸發一個大跌市，到時會死傷必重！



據摩通嘅全球股票電子交易負責人Daniel Ciment介紹，呢部叫「LOXM」嘅機械唔單止係機械式執行指令，佢嘅特色係能夠利用深層強化學習方法，從以往幾十億條實盤同模擬盤歷史交易中學習，歸納經驗同教訓，解決更加複雜嘅問題，例如點樣喺唔驚擾市場價格情況下大手拋股票喎。



摩通仲說明，除咗執行交易指令之外，AI機械人仲有好多其他潛在用途，例如自動做對沖操作或者莊家。不過，LOXM唔同其他投資顧問，冇做決策嘅能力，唔會決定買賣目標，仲話一定要得到客戶點頭同意，摩通至會動用機器人。



早前全球最大資產經理貝萊德，就開除咗7個基金經理，轉用電腦AI運算程式取代，引致投資博客ZeroHedge話，如果好似貝萊德呢類基金巨頭用機器人做拋貨指令，引發其他機械人跟風，有賣冇買嘅大跌市情況隨會會更加慘烈！



高瞻