﻿市場簡訊

—華能國際（902）截至6月底止中期，股東應佔盈利2.44億元人民幣，按年下跌96.05%，每股盈利2分；不派中期股息。營業收入714.34億元人民幣，按年上升34.97%。







—新世界發展（017）宣佈，再度延長新世界百貨（825）私有化要約期，由昨日下午4時延長至8月15日下午4時，要約價仍維持在每股2元，將不會提高要約價。截至昨日下午4時，大約有72.49%的獨立股東接納私有化要約，由於仍低於90%的門檻，因此私有化計劃尚未達成。







—卡賓（2030）公佈，截至6月底止中期盈利8797.9萬元人民幣，按年下跌13.89%。每股基本盈利12.49分，中期息派6港仙，減少11.8%。期內收益下跌24%至4億元，毛利率上升3.3個百至點，至53.5%。公告指出，純利減少是由於銷售收益減少、存貨撥備及融資成本增加以及政府補助收入減少所致。







—利標品牌（787）發佈公告，於今年7月31日，基於對BCBG業務的最新評估，決定以優惠價格承擔額外BCBG零售商店租賃及收購有關該等商店的存貨，現金代價為420萬美元（約3300萬港元）。連同收購BCBG代價，該公司就BCBG業務有關的資產應付的總代價為2740萬美元（約2.14億港元）。此外，該收購交易已取得所有必要批准，包括美國破產法院的批准。該公司亦已與Marquee Brands LLC訂立授權協議，以就其經營BCBG業務使用BCBG品牌有關的知識產權資產。







—索尼（Sony）上季錄得經營溢利1576.1億日圓（約112億港元），按年升2.8倍，創下公司史上最好的第一財季表現；季度營業額亦按年升15%，至1.86萬億日圓，高於預期的1.73萬億日圓。上季表現得力期間的數碼攝影感測晶片、音樂產品和PS4遊戲銷售強勁。另外，本田汽車（Honda）上季經營溢利報2692億日圓，按年增0.9%，亦勝預期，並基於匯率帶來的負面影響較小，將全年經營溢利預測上調至7250億日圓。







—珩灣科技（1523）公佈，截至6月底止中期應佔利潤414萬美元，按年增加47.6%。每股基本盈利0.41美仙，派中期息每股2.58港仙。收入1779萬美元，按年增加47.8%。







—中華包裝（1439）英文名稱已由「China Packaging Holdings Development Limited」更改為「Mobile Internet （China） Holdings Limited」，中文名稱更改為「移動互聯（中國）控股有限公司」。上述更改均自本周五上午9時正起生效。公司股份代號將維持不變。







—米線連鎖店麻酸樂母公司倩碧控股計劃在創業板上市，並在港交所網站遞交初步招股文件。倩碧控股擁有麻酸樂、娜多歐陸及泰卷三個餐飲品牌，其中麻酸樂是集團最大收入來源。倩碧控股2017年度純利約629.2萬元，按年增長約18.7%。







—中國奧園（3883）發盈喜，預期今年6月底止半年純利增加至少40%，交付予買家的總建築面積增加所致。以去年賺6億元人民幣，計，今年上半年奧園盈利至少有8.4億元人民幣。星星地產（1560）上半年扭虧為盈，因出售葵涌星星中心權益而確認盈利約5.94億元。