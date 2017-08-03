﻿蘋果挾佳績「助拳」 杜指突破兩萬二新高

美股呈個別發展，在巨無霸蘋果公司股價及市值均創新高推動下，杜指曾升72點，再創日內新高，並突破22000點大關，標普和納指則偏軟。蘋果由於季度業績勝預期，股價曾升逾6%。



杜瓊斯工業平均指數收市報22016點，升52點；納斯達克指數收報6362點，跌0.29點。滙控（005）美國預託證價格報78.47港元，較香港收市價跌0.88港元；中移動（941）美國預託證價格報83.17港元，較香港收市價升0.19港元。



庫克暗示如期推新iPhone



蘋果公司（Apple Inc.）周二市後出爐的季績勝預期，截至7月1日的第三財季，純利為87.17億美元（約680億港元），按年升11.8%，折合每股賺1.67美元，高於市場預期的1.57美元；季內營業額454.08億美元（約3542億港元），按年升7.2%，高於市場預期的448.9億美元。上季度的毛利率亦按年升半個百分點至38.5%。



蘋果iPhone上季度賣出4102.6萬部，按年升1.6%，稍高於預測的4060萬部。iPad按年銷量意外地上升14.8%；而服務收入持續強健增長，繼續創新高，達72.66億美元，連蘋果智能表上季銷售亦大增50%。



行政總裁庫克周二在外電訪問中更表示，很期待9月開學的日子，暗示新iPhone將如期面世。



美國娛樂鉅子時代華納截至6月底的第2季，純利10.6億美元（約83億港元），按年升11%，折合每股賺1.34美元；季內營業額亦按年升5.4%，報73.3億美元。



數據方面，市場看作是美國周五非農就業報告前哨的私人人力調查公司ADP的報告顯示，美國7月份私營部門新增職位17.8萬個，較分析師預估的中位數19萬個少，亦低於6月份修訂後的19.1萬個。



港股昨日繼續造好，恒指午後升幅一度擴大至逾200點，最多升207點，高見27747點，再創逾兩年新高，尾市獲利盤湧現，大市升幅收窄，恒指收報27607點，升67點。國企指數收報11055點，上漲31點。



長和今放榜 股價21月高



長和（001）、滙控（005）及九倉（004）為升市主力，三股合共推升恒指61點，今日公佈中期業績的長和，獲多間大行唱好，昨日股價一度高見108元，收報107.5元，升3.07%，創21個月新高；滙控周二展開回購，股價升0.63%；九倉獲大摩唱好，股價急升5.69%，為表現最佳藍籌股。不過，騰訊（700）及友邦（1299）則回吐，齊跌0.57%。