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﻿滙豐應監管要求組新公司

2017-08-03 列印
  因應處置機制的監管要求，滙豐將於香港設立一家新公司─滙豐環球服務（香港），並計劃明年上半年內，將環球部門、滙豐營運、服務及科技部（HOST）和環球業務內中後勤部門的員工全部轉往至新公司，惟不涉裁員或改動受影響員工的現有薪酬福利。

  根據滙豐的內部通告，這項安排將在香港實施，主要涉及香港上海滙豐銀行在港的營運業務，但不包括亞太區的其他營運業務及恒生銀行（011）。

　　另外，滙控（005）宣佈，展開第3輪迴購計劃，於本周二（1日）在倫敦證券交易所回購約205.68萬股普通股，每股價格介乎7.6英鎊至7.707英鎊，以加權平均價7.6486英鎊計，涉資約1573萬英鎊（約1.62億港元）。
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