﻿聯通與20公司洽混改 新股東最快下月揭盅 騰訊阿里呼聲高

內地《財經》引述接近消息人士指，聯通（762）母公司A股上市聯通集團，正與約20家公司（包括國有資本和非國有資本）就混改方案接觸談判，談判的焦點在價格和具體合作條款上。消息人士指出，洽談的公司可能有近20家，但最終入股的公司數目將會少於此數，聯通A股董事會通過停牌至8月17日，如不再申請停牌，混改制下引入的新股東花落誰家，屆時便揭曉。



在非國有資本的選擇上，聯通的混改方案是引入與公司主業相關度高、能夠產身協同效應和促進作用的投資者，這些投資者包括國有資本和非國有資本，在最終的混改方案上，非國有資本的比例應該在16%至18%之間。



合作運營中心與混改無關



其中，騰訊（700）和阿里巴巴很有可能成為上述20多家公司中最大的投資者。不過，據財新報道，雖然聯通近日要求在浙江、廣東兩地分別設立阿里、騰訊合作運營中心，但聯通指成立合作運營中心主要是出於公司自身業務發展需要，與混改並無關係。



聯通早於5月已發文要求設立合作運營中心，而聯通混改試點方案6月12日獲國家發改委正式批覆，目前正與潛在投資者溝通談判。聯通混改希望引入的外部投資者包括互聯網公司，也包括金融領域公司，還包括相關產業基金。



神華國電合併組巨頭



另外，神華集團和國電集團合併有重要進展，國電集團安全生產部處長關維竹昨出席論壇時表示，合併方案已上報國務院，新集團名稱暫定為國家能源投資集團。合併後，新公司總資產超過1.8萬億元（人民幣，下同），將成為目前中國最大的發電集團，裝機容量則將達到約2.26億千瓦，負債率逾60%。



國電集團和神華集團已成立合併工作籌備組，由國電集團現任董事長喬保平和神華集團現任總經理淩文任組長，並有很大可能出任新公司的一、二把手。



今年3月神華集團原董事長張玉卓調任天津市委常委、濱海新區區委書記，神華集團董事長一職出現空缺。國電集團原總經理陳飛虎去年12月被調任大唐集團任總經理後，國電總經理一職至今仍懸空。國電電力及神華兩隻A股由6月5日起停牌至今。神華H股（1088）昨收報20.4元，升4.3%，創逾一個月新高。



「三桶油」加快步伐



另外，國家電網、南方電網也表示，下半年將加快推動混合所有制改革。三大油股方面，中海油集團將推動科技型企業的崗位分紅；中石化集團重點推動旗下銷售公司的混合所有制改革；中石油集團將在煉油化工及成品油銷售領域，加快合資改制步伐。