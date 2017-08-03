﻿渣打稅前賺17億美元 下半年恢復派息

渣打集團（2888）中期業績亮麗，上半年除稅前基本溢利，按年升93%，除稅前法定溢利則升82.1%，至17.54億美元。惟派發中期息願望落空，令市場大失所望，拖累倫敦股價急插6%。該行的大中華及北亞地區行政總裁洪丕正表示，下半年恢復派息，而派息除考慮盈利水平，亦留意監管機構對資本水平的需求。



洪丕正指，明白投資者重視集團派息，但仍要考慮下半年落實「巴爾塞協議III」及「國際財務準則第9號」（IFRS 9）的情況，待監管條例明朗化後，將在今年底公佈調整股息政策。



渣打表現優於預期，具體業績方面，渣打上半年除稅前基本溢利，按年升93%，而除稅前法定溢利則升82.1%，至17.54億美元。基本經營收入72.22億美元，按年增6.05%。每股盈利34.4美仙。



行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，今年起有令人鼓舞的開局，對集團有穩步進展。在過去一年，盈利能力和資產質量的提高反映集團策略成功。並形容該集團目前比過往更強，更精簡，更有效率。



該集團的淨息差擴闊10個點子，上半年淨息差1.6%，去年同期為1.5%。他稱，美息未來是否向上，仍要視乎美國經濟及通脹情況，如美息上調，再加上該行的存款有強增長，增加資金流動性，將有利其息差繼續擴闊。



資本率改善 無集資需要



對於期內減值撥備按年下降47%至5.83億美元，洪丕正指，該集團的貸款組合已傾向為高端及高信貸評級的客戶，信貸質素已持續5、6季度逐步改善。惟市場多變，難以預測期望下半年撥備會持續減少。



另外，渣打上半年的普通股權一級資本比率（CET1）由去年同期13.6%上升至13.8%。他認為目前未有集資的需要。渣打上半年的股東權益回報（ROE）亦有所改善，由去年同期的2.1%，上升310點子，至5.2%。洪丕正稱，ROE重返至雙位數是一個歷程，期望在下半年可以達成。