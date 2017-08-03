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﻿廣告訂戶減 有線蝕1.4億

2017-08-03 列印
  有線寬頻（1097）昨日公佈2017年中期業績，期內廣告及訂戶收入齊跌，令股東應佔虧損擴大至1.41億元，不派發中期息。有線寬頻今年4月建議進行公開發售，10億元的新股本預計於下月注入，屆時永升（亞洲）將成為有線寬頻的控股股東。

　　期內，有線寬頻電視業務收入減少11%，至4.71億元，互聯網及多媒體的收入亦減少4%，至1.62億元。有線寬頻表示，廣告市場整體表現持續疲弱，且免費電視、數碼平台及OTT服務競爭加劇。訂戶方面，整體客戶數目持續減少，但每戶平均收入有所提升。該公司的手頭現金由去年的1.05億元，急降至期內的4318萬元。
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