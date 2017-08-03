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﻿中信入主資源交通

2017-08-03 列印
  中國資源交通（269）周二公佈，向中信集團等11名獨立第三方，收購中國典當貸款業務──「中安信邦資產管理」，作價逾32億元，並以配發股份支付代價，交易完成後，中信資產管理持有該公司近三成股權，成為大股東。中國資源交通昨日復牌，收市報0.255元，跌10.5%。

　　該公司公佈，以32.81億元作價，向中信資產管理及另外10間公司收購典當貸款業務，收購代價將以配發142.68億股新股支付，佔擴大後股本49.7%。每股發行價0.23元，較停牌前折讓19.3%，中信資產管理等公司將佔擴大後股本49.63%。此外，公司將向五名獨立第三方包括星富、勢天、東方匯金、北京凱韋銘及深圳合瑞康配售合共35.22億股新股，每股作價0.23元，涉資8.1億元。同時，按相同作價配售34.78億股新股，集資8億元。
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