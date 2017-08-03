﻿IFC外望——內地客不用iPhone 先達光輝不再

受香港低迷業務拖累，蘋果2017年第三財季在大中華區的收入下滑，跌幅達10%。事實上，蘋果今年7月尾在中國已跌出銷量排名前五的智能手機行列，內地客轉投性價比更高的國產手機牌子。iPhone失利，拖累曾為iPhone散貨勝地的先達廣場出現倒閉潮，空置店舖多達數十家。



中國市場成蘋果產品首發地後，內地客要購買iPhone已不需千里迢迢來香港。內地客驟減，對先達的生意打擊極大。「以前內地自由行客人嘅生意一日做五、六單，現家一、兩日先見到一個，少咗好多內地客。」生意慘淡，不少店舖都頂不住貴租而離場，最冷清的時候商場內有近40間「吉舖」，及後業主將租價大手劈低30%，商場才有回暖跡象。



iPhone 7及7 Plus的銷售量比上一個型號下跌一半，雖然開售初期每部iPhone 7尚有1至2千元差價可賺、iPhone 7 Plus亦有近3千元，但與iPhone 4「日賣五百部，一箱箱推走，連阿嬸都至少買20部」的黃金年代相比，幾乎是天與地的分別，熱潮減退後iPhone 7及7 Plus每日更只賣出一、兩部，情況令人欷歔。



店家預計即將推出的iPhone 7s及7s Plus炒起的機會微，反而有望成為市場上最大屏佔比例的智能手機的iPhone 8較有新意，料受追捧。



比特幣一分為二 新幣僅一成價格



比特幣分裂成兩個版本，中國為首的一派開發商宣佈另起爐灶，分裂出另一個名為「比特幣現金」（Bitcoin Cash）的虛擬貨幣，在周二推出，想改用比特幣現金的舊幣持有人，可以一比一兌換。



但新貨幣吸引力似乎不大，價格在200至400美元之間上落，只得舊幣一成左右。舊比特幣匯價未見受挫，維持在2700美元左右。



高瞻