﻿市場簡訊

—兩隻擬主板上市的本港機電工程服務供應商高豐集團（2863），以及馬來西亞的建築服務公司璋利國際（1693）昨日截孖展。綜合6家券商，合共為高豐借出近32億元孖展額，相當於公開發售集資1200萬元計，超購逾266倍；至於璋利，已超購逾15.8倍。







—研發肉食代替品的初創企業Impossible Foods新一輪7500萬美元融資，除了由新加坡淡馬錫牽頭，投資者尚包括長和（001）主席李嘉誠私人的維港投資、微軟創辦人蓋茲及Khosla Ventures及facebook聯合創辦人之一Dustin Moskovitz夫婦的Open Philanthropy。Impossible Foods以植物中的分離蛋白仿製出牛肉的質地及味道，他們推出素食漢堡。連同這次融資，該公司共籌集超過2.5億美元（約19.5億港元）資金。







—交通銀行（3328）公佈，董事長牛錫明因身體原因，需要集中一段時間休養治療。經董事會推舉，暫由副董事長彭純在此期間代為履行職責。







—太平洋航運（2343）斥資8.16億元購入5艘乾散貨船，當中約3.6億元將通過發行2.17億股，每股1.66元支付，其餘現金支付。代價股份相當於公司擴大後股本5.11%。







—萬華媒體（426）公告，指公司與青島西海岸控股的交易，因未及於最後截止日期前完成，賣盤恐或告吹。







—青建國際（1240）發盈喜，預期今年6月底止溢利將大增加80%以上，主要是上半年新加坡兩項物業項目獲入伙證後物業開發銷售收入增加，及來自收購New Chic公司的貢獻。



—航天萬源（1185）發盈警，預期截至今年6月底止將錄得6000萬元淨虧損，主因是在內蒙包頭、錫盟、興和、甘肅酒泉、武威等地項目由於客戶要求進度有所調整，原計劃定單及交付雖經努力仍被逼延遲。







—盛業資本（8469）發盈警，預期今年6月底止中期溢利將大減50%，因較遲收到天津市政府對保理及金融產業投資的激勵政策所給予的政府補貼；及上市開支拖累。







—凱順能源（8203）發盈喜，預期今年6月底止中期將扭虧為盈，因供應鏈管理服務，山東礦山及冶金機械生產帶來盈利。







—開易控股（2011）發盈警，預期今年6月底止中期由盈轉虧，內地多個城市之住宅房地產市場購房限制後，導致代理業務表現疲弱。







—黛麗斯（333）發盈警，預期今年6月底止年度溢利，將有顯著跌幅，因銷售收入減少，及增加招聘員工及管理人員而令員工成本上升。







—中州證券（1375）參股河南資產管理，現金出資5億元人民幣。







—債務多多的樂視網昨天公告，一期公司債19.3億元人民幣已足夠支付；二期公司債將通過自有資金解決。但財新指，19.3億元由樂視新任董事長孫宏斌先行償付。針對外電有關外管局調查萬達、復星等海外併購的「內保外貸」情況，外管局昨天稱，相關報道不實，並未針對前述企業開展內保外貸業務調查。