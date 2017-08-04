﻿李嘉誠：港定受惠「帶路」 長和賺159億勝預期

長和（001）昨日收市後公佈今年上半年盈利增7%，達159.19億元，勝預期。每股派息增加6%，至0.78元。單計長和派息，主席李嘉誠收息已達9億元，連同長實地產（1113）派息，共收股息13.93億元。李嘉誠指中國內地「一帶一路」策略措施，預期將為區內創造大量商機，香港地位獨特，定可受惠。



長和上半年收入1900億元之中，12%來自香港，歐洲比重高達47%。以除息稅攤銷前盈利453億元計，歐洲佔57%，香港則只佔6%。副主席李澤鉅指，上半年是集團最受英鎊及歐羅匯率波動影響的期間，但匯率有升有跌，相信或早或遲會回復正常。



長和期內的遞延稅項為8.44億元抵免，去年則有8.9億元支出，亦是令長和盈利高於市場預期的重大因素，長和聯席董事總經理霍建寧指，是海外的稅務爭拗獲得勝訴所致。



內地維持年開千店目標



電訊業務歐洲3的除息稅前盈利達75億元，升40%，是長和盈利第二大部門。長和財務董事陸法蘭指出，3意大利合併後，帶來的協同效應及業務表現理想。不過，3愛爾蘭業務合併後表現未如預期，下半年將會改革增加競爭力，繼續升級科技及網絡。



和電（215）上周以145億元出售固網業務，即每股佔3元，霍建寧指，和電出售固網後繼續尋找投資機會，若沒有特別的投資項目，或考慮分派特別息。



長實中期盈利升67%



零售上半年盈利下跌2%至52億元，其中以內地保健及美容產品表現最差，同店銷售跌6%，以人民幣計之盈利跌3%。雖然內地零售業務不佳，霍建寧仍然維持每年增開1000間新店目標，又指一直有意收購同業，但價格太高。零售業務未來將推行三個策略，首先將屈臣氏品牌收入比重由33%提升至40%，其次全面推行CRM（客戶關係管理）系統，了解顧客喜好，進行店舖管理，又會開拓印尼等新市場。



長實（1113）方面，中期盈利升67%至144億元，而投資物業重估前溢利則升14%，至94.8億元，略高於市場預期。期內公司回購70億元股份，也令每股盈利升幅高達17%，至2.52元，每股中期息0.42元，增10.5%。李嘉誠指出，現有業務表現理想，加上新增投資之穩定收益，對今年全年業績表現充滿信心。



李澤鉅指出，長實帶頭投資德國能源管理服務商Ista，及加拿大Reliance Home Comfort，是因為兩間公司都涉及到物業內之設施，與長實的地產業務相脗合。他指如果項目是較着重基建性質，會由長建負責投資。6月底時長實淨負債與資本比率為0.8%，他指公司只要物色到吸引項目，有足夠財力收購。