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﻿杜指力守兩萬二關

2017-08-04 列印
  美股杜指突破22000點里程碑後，昨日表現牛皮，科技股則偏軟。長期美股好友、沃頓商學院金融學教授席格爾認為，假如特朗普的企業稅改革能在國會獲得通過，杜指年底可見24000點。

　　杜瓊斯工業平均指數收市報22026點，升9點；納斯達克指數收市報6340點，跌22點。滙控（005）美國預託證價格報78.29港元，較香港收市價升0.04港元；中移動（941）美國預託證價格報83.41港元，較香港收市價跌0.29港元。

        美國上周的首次申領失業援助人數減少5000人，報24萬人，較市場預期的24.3萬人為低；四周移動平均數字為24.175萬人，減少2500百人。另外，上月Markit美國服務業PMI終值報54.7點，高於市場預期。
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