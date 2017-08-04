﻿人幣波幅或擴至3% 「十九大」後料拍板 大會後「例牌動作」

路透社引述消息人士透露，人民銀行可能擴大人民幣兌美元的波幅範圍，以官方中間價計，人民幣兌美元每天上下波幅將由目前的2%，進一步擴大至3%，預期人民銀行可能在中共十九大會議後宣佈擴大人民幣波幅。



有熟悉內地政策的智囊認為，有關部署將進一步向市場傳遞中國致力人民幣匯率改率、推動人民幣國際化的信號。而嚴控資本外流等措施下，人幣擴大波幅可能引發的影響也會降低。



內地自2005年啟動匯改至今，已經三次擴大人民幣兌美元波幅。第一次是在2007年5月，人行宣佈將人民幣兌美元的單日波幅由0.3%，擴大至0.5%；第二次是在2012年4月，有關波幅拓寬至1%；第三次在2014年3月，有關波幅由1%擴大至2%。



其中，前兩次匯率擴大波幅，就發生在2007年中共十七大，以及2012年中共十八大召開之前，有關變化向外界彰顯了中國深化人民幣匯率改革的決心和成效。因此，市場預期今年十九大前後，人民幣匯率政策再有新動作。消息指，十九大將在11月初召開。



人幣彈起來時機成熟



中金近期也發表報告，預期下半年人民幣匯率波幅或將擴大至3%。事實上，2015年股災打亂了人民幣匯率改革的進程，中國醞釀已久的擴大波幅政策未能兌現。招商銀行高級分析師劉東亮稱，如果內地經濟沒有遭遇新的意外衝擊，人民幣雙向波動空間可能會擴大，同時，還會進一步改革中間價的形成機制。



《中國證券報》 本周二的封面評論文章強調，應抓住內外因素暫無大波動的時機讓人民幣「彈」起來，增強匯率彈性。人民幣不會一直這樣「穩」下去，目前的定價機制和其他措施都是過渡階段的暫時手段，都是為市場適應匯率彈性的增加爭取時間。



馬明哲倡網上金融設門檻



另外，平保（2318）董事長馬明哲在《人民日報》撰文，提倡要由持牌金融機構投資互聯網金融，建立金融科技准入制度，嚴厲打擊不合法的互聯網金融平台。他表示若平台不具備金融業經營和風險管理經驗和能力，發生風險事件，只是早晚的問題。



文章指出互聯網金融要實現安全、健康的發展，關鍵在於金融風控能力，強調互聯網金融的本質還是金融，金融的核心是風險管控，若金融公司懂專業、善風控、守規則，由其主導的互聯網創新將極少出現問題。



馬明哲建議，鼓勵持牌的專業金融機構投資互聯網金融，建立金融科技准入制度，嚴厲打擊不合法的互聯網金融平台。他表示，金融與實體經濟、社會民生緊密相聯、相互促進。推進金融改革，還要利用新的技術和手段拓展服務範圍，積極配合財政金融管理、醫療健康保障體系等改革，主動支持國家重大戰略等，站在更高的層次上履行自身職責和使命。