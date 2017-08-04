﻿渣打遭大行唱淡 績優股價反跌8%

渣打集團（2888）派發中期息的預期落空，市場對此大為失望。股價最終大跌8%收市，報80.9元。渣打大中華及北亞地區行政總裁洪丕正指，期望在今年底可恢復派息，惟證券商普遍對集團前景看法仍悲觀，齊齊唱淡。



在眾大行中，里昂對渣打最為悲觀。該行指渣打稅前盈利雖勝預期，但增長主要受惠壞帳及一次性支出減少帶動，預期渣打至2019年的股東權益回報率（ROE）仍然低於8%，故重申「沽售」評級，目標價則由64元上調至66元。



里昂籲沽 目標價僅66元



渣打中期稅前基本溢利按年大增93%至19億美元，然而德銀指，受累成本高，次季核心業績遜預期。預期銀行未來收入增長有限，同時又指出截至6月底時渣打普通股權一級資本比率為13.8%，與德銀的預測相比低10個點子，亦維持渣打「沽售」評級，目標價為68元。



瑞信認為，雖然渣打上季表現符合預期，但仍欠理想，其中不派中期息屬預期之內，並指觀乎近期股價表現，反映市場對集團業績有較高期望。因此對收入增長動力失望，股價亦已反映其價值，維持「跑輸大市」評級，維持目標價65元。



另外，摩根士丹利認為，渣打股價領先於集團的復甦進程，認為需要強勁的收入增長刺激盈利增長，雖然將目標價由70元上調至72元，但仍低於現價，並維持「減持」評級，該行預期，渣打今後三年盈利增長約1%，不過，大摩預期，渣打或於明年業績時，甚至更早宣佈恢復派息。



摩根大通對渣打前景較樂觀，該行亦指渣打次季業績優於該行預期11%，但收入按季大致持平，整體收入增長乏力，認為股價向上動力有限，故維持渣打「中性」評級，以及目標價80元。