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﻿恒大上月銷售441億

2017-08-04 列印
  中國恒大（3333）、中國奧園（3883）及綠城中國（3900）昨日公佈7月銷售成績。恒大公佈，7月份合約銷售金額為441.6億元（人民幣，下同），按年升2.67%，合約銷售面積為439.5萬平方米，合約銷售均價為每平方米10048元，較去年同期的每平米均價6876元，大增46.13%。

　　奧園7月份實現未經審核合同銷售金額約25.31億元，較去年同期增長約107%。今年首7個月，未經審核合同銷售額累計約190.51億元，按年增長62%。綠城中國7月份銷售金額約為88億元，按年增13%；今年首7個月銷售金額約527億元，其中歸屬該公司的權益金額約為284億元。
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