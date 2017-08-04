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﻿中銀航租附屬購10波音機

2017-08-04 列印
　　中銀航空租賃（2588）公布，公司的全資附屬公司BOC Aviation（Cayman）向波音買入10架波音737 MAX10飛機，飛機的目錄價格總額約為12.5億美元。預期飛機將於2021年交付，交易事項將以集團手頭現金、貸款或其他借款所得款項或業務經營所產生的現金支付。

　　公告指，飛機的目錄價格與實際購買價格之間有重大差異，實際購買價格乃經計及交易事項的整體條款及條件以及參考市況後按公平原則確定。協議價格與飛機目錄價格之間的差異乃由於多項不同因素所致，其中最重要的是製造商通常向新飛機買家授出重大目錄價格折讓。由於該折讓，飛機的實際購買價格低於飛機的目錄價格。
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