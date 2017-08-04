﻿歐羅升勢有餘未盡

美匯指數近日持續在13個月低位徘徊，昨日雖見回穩，但沒有擺脫93點水位，反映市場看淡聯儲局加息前景，加上總統特朗普政府的紛爭不斷，令減稅和增加基建開支政策更加渺茫，其中歐羅兌美元的升勢凌厲，周三曾攀上1.19美元的兩年半新高，外電的分析師調查預期，歐羅這一浪升勢有餘未盡。本報記者



美匯指數周四見回升，高位見93.022點，隔日升0.2%，但仍未擺脫13個月低位。歐羅繼周三兌美元曾升0.92%，見1.191美元（歐羅兌9.29港元）的兩年半新高後，昨日回軟0.21%，見1.1831美元（歐羅兌9.22港元）；歐羅步入本周以來兌美元已累升超過1美仙或0.9%。



另一歐洲貨幣英鎊，昨日在英國央行公佈議息結果前回續升0.33%，高位見11個新高的1.3267美元（英鎊兌10.34港元）。



儘管新近出爐的美國公司次季業績，平均有雙位數字的盈利增長，加上市場預期周五公佈的美國7月非農職位料新增17.8萬個，但市場對聯儲局年內作出第三次加息行動的預期正在消退，利率期貨市場最新押注儲局在年底前再加息的機率僅三成半。



上述因素持續推動美元兌歐羅匯價加快下滑，令歐羅周三曾衝上1.191美元的兩年半新高水位，到周四溫和回吐至1.183美元。



過去3年兌美元貶值近兩成半的歐羅，雖然今年來兌美元累計反彈超過12.5%，路透社對60位外匯策略師的調查仍繼續看好其後續走勢，認為歐洲央行在今年稍後將動手縮減量寬買債的規模。



路透社的分析師調查預測，歐羅1個月和6個月的平均價位分別為1.16美元和1.15美元，後者會維持至年底，對比去年底的1.05美元水位。這個8月份的歐羅預測，是兩年半以來即歐央行啟動量寬買債最樂觀的。



英鎊企穩1.3美元水位



同時，大手投機者近期見增加美元淡倉，截至7月25日一周的淨美元淡倉按周增加逾倍，至39.2億美元，此前一周是超過一年以來首次出現淨美元淡倉；反映市場對美匯走勢轉向。



另一方面，英鎊近兩周亦企穩在1.3美元水位之上，昨日曾攀上1.32美元的11個月新高，分析師憧憬英行的貨幣政策開始從緊，最快可能在11月便要動手加息。若英行有所暗示，英鎊在明年第二季前有機會重上1.4美元水位。