﻿美團點評磋商融資 騰訊傳加碼投資78億

中國最大團購和餐館點評服務美團點評正與投資者磋商，計劃融資30億至50億美元（約234億至390億港元），現有投資者騰訊將額外加碼注資10億美元（約78億港元）。外電引述消息人士指，美團點評在這輪融資後的估值，將介乎於250億至300億美元之間。美團點評及騰訊均不就消息作評論。



騰訊及新加坡淡馬錫控股曾在2016年1月向美團點評注資33億美元，當時美團點評的估值達180億美元。



有分析指，美團點評這輪融資是為了盡快搶佔更多用戶，以便與阿里巴巴支持的「口碑網」和「餓了麼」抗衡。美團曾獲阿里巴巴投資，但自美團在2015年與騰訊支持的大眾點評合併後，雙方關係惡化，及後阿里巴巴出售了大部份美團股份，兩間公司成為了競爭對手。因此，美團點評與口碑網、餓了麼的競爭，實際上是騰訊和阿里巴巴兩大投資力量的較量。