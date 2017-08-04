﻿IFC外望——強積金上月人均賺七千

強積金7月再報捷，每名打工仔賺近七千元，是今年以來最好表現的一個月。理柏公佈上月MPF表現，本港強積金基金上月投資平均增長2.68%，首7個月回報更達13.84%。若不計新供款，僅以截至今年3月底強積金計劃總淨資產值約7011億元，及參與強積金計劃的277.4萬人計算，平均每名打工仔上月帳面賺6774元。而今年首7個月累計平均有逾3.5萬元進帳。



近期亞洲股市表現造好，頭四位表現最佳均屬亞洲股票市場。排頭位是中國股票基金，升6.82%。位居第二是香港股票基金，升6.21%。第三名是大中華股票基金，上升5.4%。而第四位是亞太區（除日本）股票基金，上月升4.69%。而醫療保健股票基金為6月表現最好基金，惟到7月表現卻最差，單月跌0.2%。



新鴻基金融財富管理策略師溫傑表示，上半年環球股市普遍造好，美股多次創新高，亞洲股市令人滿意，惟美國預期9月縮表，加上德國大選，下半年的不明朗因素增加。他建議在下半年投資風險增加的時候，打工仔更應分散投資在股票、債券及保證基金，並因應市場環境，在3至6個月檢視一次MPF戶口。



長和派息要由主席決定



長和（001）昨日收市後公佈今年上半年盈利增百分之七，達一百五十九點一九億元，勝預期。每股派息增加百分之六至七角八仙，與主席李嘉誠承諾增派息的言論相符。單計長和派息，李嘉誠收息已達九億元，連同長實地產（1113）派息，共收股息十三點九三億元。



長和副主席李澤鉅在分析員會議被問到派息政策時指出，這並非他可以回答的問題，是要由主席即李嘉誠決定。李澤鉅旁邊的副董事總經理葉德銓則笑指李澤鉅「Chairman next year！（明年的主席）」。李澤鉅笑着回答：「我不是，也不會回答這個問題」。長實發言人其後回應，葉德銓只是說笑而已。長和上半年沒有回購股份，李澤鉅則指，回購股份是視乎每周的市價等因素而綜合評估，目前也不能具體回應。



高瞻