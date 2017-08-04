﻿市場簡訊

—美高梅中國（2282）公佈，截至6月底止，期內，經營收入約73億元，按年升3.3%。中期純利為12.68億元，按年下跌2.33%。當中，娛樂場收益為約7.25億元，按年上升3.52%。每股盈利33.4仙，派中期息11.6仙，略低於去年同期。另外，美獅美高梅項目工程於今年上半年取得良好進度，將於今年第四季開幕。







—法國奢侈品牌Gucci母公司開雲集團與阿里巴巴集團的訴訟出現峰迴路轉的發展，昨日開雲集團公佈，同意撤銷在紐約地區法院向阿里巴巴及螞蟻金服集團子公司支付寶提出的訴訟。同時，開雲集團更與阿里巴巴及螞蟻金服達成協議，攜手合作保護知識產權，並互相交換資訊。於線上線下發起針對侵權者的聯合行動。







—中國神華（1088）昨公佈，受露天礦徵地進度滯後導致土方剝離施工暫緩的影響，旗下哈爾烏素露天礦、寶日希勒露天礦於8月起暫時停產或減少煤炭生產。該公司指出目前尚無法準確預計兩礦的復產時間，預計將影響兩礦明年的生產計劃及營運。







—樂遊科技控股（1089）宣佈與孩之寶訂立數碼許可協議，獲得使用變形金剛相關標誌、版權、角色及肖像權的權利及許可，以開發、推廣、宣傳、透過指定分銷渠道銷售及分銷授權遊戲。許可協議由昨日起至2024年12月底止期間生效，並可延長最多36個月；所授出的許可涵蓋全球，但不包括日本。







—中國玻璃（3300）發盈喜，預期截至今年6月底止上半年將扭虧為盈，錄得輕微溢利，去年同期則虧損9417萬元人民幣。



—實德環球（487）發盈警，料截至今年6月底止中期綜合除稅後虧損將較去年同期大幅增加約50%。







—遠大醫藥（512）發盈喜，預期截至今年6月底止半年純利，將錄得不少於50%增長，去年同期盈利1.108億元。







—金輪天地（1232）發盈喜，預計今年上半年的純利將會至少按年增1倍，主要由於物業發展的銷售收益大幅增加所致，去年同期的純利約為1億元人民幣。







—樂視網近期有兩筆總額為19.3億元（人民幣，下同）的公司債到期，有傳新董事長孫宏斌會「孭」起債務。樂視網內部人士澄清，這兩筆公司債償付的資金為自有資金，非來自孫宏斌。







—橙天嘉禾（1132）發盈警，預期截至今年6月底止，中期虧損按年將大幅增加，去年同期虧損為3329.8萬元。







—倫敦交易所上半年經調整經營溢利按年升19.5%，報3.98億英鎊（約40.8億港元）；同期營業額亦按年升18.1%，報8.53億英鎊，得力結算業務和富時Russell指數的表現強勁，並宣佈增派中期股息兩成至每股14.4便士。另外，儘管衍生工具場外市場已成為主流，但美國證監仍批准芝加哥BOX期權交易所新設交易大堂。







—Adidas第二季除稅和利息前盈利按年增18%，至5.05億歐羅（約46.8億港元）；同期營業額增兩成，至50.38億歐羅，得益於北美及中國市場銷售分別增26%和28%。



