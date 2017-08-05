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﻿大酒店盈利升1.6倍派息4仙

2017-08-05 列印
  大酒店（045）公佈截至今年6月底止中期業績，股東應佔盈利5.2億元，按年增長1.6倍；撇除物業重新估值變動的股東應佔基本盈利1.8億元，按年增19%，每股基本盈利0.33元，中期息每股4仙。

不擔心受狙擊

　　大酒店近期獲太和控股（718）主席蔡華波增持至11.8%。大酒店行政總裁郭敬文回應指，公司收到蔡氏的來信，表明不是惡意收購，只是財務投資，無要求派員入大酒店董事局，但信件只是簡單兩三句長。郭敬文指，不擔心大酒店受到狙擊，因大股東嘉道理家族持股逾50%，與以往80年代時低股權有很大分別。

　　他又稱，公司過去幾年一直擴展酒店網，目前每股資產淨值已經高達26元，股價折讓大，相信是吸引投資者的因素。

  郭敬文說，由於公司要投資酒店，所以派息相對不高，目前要着重控制負債水平在10%左右。
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