﻿靈活招徠新經濟公司 中央證劵倡港股設「策略板」

港交所（388）冀以「創新板」招徠新經濟，惟中央證劵登記公司董事總經理鍾絳虹認為，定義新經濟不如制定「策略板」，而初創企業人士更指出，需要的不只是錢，還需要建立人脈。



據港交所資料，過去10年在本港上市的新經濟公司慬佔港股總市值的3%，而美國納斯達克、紐約交易所及倫敦交易所則分別佔60%、47%及14%。在美國上市而又採取不同股權架構的內地企業現共有33家，市值合共5,610億美元（約4.38萬億港元），相當於香港市場總市值的15%，而當中18家正是港股欠缺的科技公司，市值佔33家總市值的84%。



創新產業難以界定



多年來主要處理大型股份發行的中央證劵登記公司董事總經理鍾絳虹認為，創新板的整體方向是好的，但傾向支持創新主板多於創新初板。鍾絳虹指出，創新產業難以界定，「若酒樓加個APP，是否屬於創新呢？」，加上新興經濟隨年代改變，倒不如設立一個「策略板」，港交所需不時審議更新哪些經濟行業需要策略性吸納。



鍾絳虹指出，目前港交所提出的創新主板的要求，與主板的差別主要在於「同股不同權」及第二上市，她認為，若主板以某些方法已可容納『同股不同權』股份的話，那創新板便無需要。但若主板維持現狀，在為了吸引更多大型優質科網公司來港的前提下，接納「同股不同權」是可取的。



至於開放第二上市市場予國內企業，鍾絳虹表示認同，但對象相信仍以國企為主，「第二上市的對象不會是Google，而是國內網商如京東，他們並非單一股權制。以往港股做的第二上市不算成功，要令國際科網巨頭來港，相信要港股的估值拋離英、美市場很多才可做到。



提到創新初板，鍾絳虹認為未有盈利的創企應耐心耕耘業務一段更長的日子，待業務更成熟時再吸納投資者，而天使基金或風險創投這類投資者更懂得如何栽培創企。



創企須人脈協助



近年主力栽培資訊科技初創公司的Catalyst Builder創辦人鄭思行認為，不論創新初板以至近日港交所再提及的私募市場都屬好事，將有助完善私人融資市場的結構，令前期投資者更易搵人「接貨」而離場（Exit）。手機互動程式Snappop創辦人之一的劉達文則認為，現時集資平台不少，但創企需要的不只是資金，還需要熟識不同行業需求的中間人，為投資者與創企互相配對和溝通。鍾絳虹重申，設立新上市板塊，目的應為增加港股高質素股份，因此制訂優質公司的準則更加重要。