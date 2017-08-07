﻿中國債券納國際指數 有望三年內成事

料帶動3000億美元入市
胡一帆在接受本報專訪時並表示，人民幣在去年10月納入國際貨幣基金（IMF）特別提款權（SDR）貨幣籃子，各國的外匯儲備有望透過債券通，購入更多人民幣債券，預計每年能夠帶動1000億美元資金流入。
她又指出，隨著債券通的推出，預計將能有針對散戶的相關基金產品推出，可多加留意。相較RQFII及QFII，債券通沒有額度限制，也不涉及稅收問題，相信除了對各國央行資產配置存在需求，另外對養老基金及機構投資者也具備吸引力，因人民幣屬於匯率較穩定的貨幣，中國的政治及經濟環境也偏向穩定。
她預計，未來2至3年人民幣匯率將持續溫和漸進貶值，今年底兌美元料見7。至於債券通投資種類方面，料相等於國際評級AAA的國債及金融債會較受歡迎，但建議避開風險較大的城投債，該類債券在國內評級為A，即低於國際評級的BBB。
人行月初已備案且滿足一定條件的外資信用評級機搆，可在中國銀行間債券市場開展信用評級業務 ，她相信能有助推動服務性行業進口，改善與美國的貿易赤字。
內地6月新增人民幣貸款高於市場預期，廣義貨幣（M2）餘額增速則創歷史新低。胡一帆預計，未來幾個月M2將保持單位數子增幅。為了促進金融系統去槓桿，今年以來監管機構推出了一系列強化監管措施，但近期並沒有在推出更嚴厲措施，並透過中期借貸便利（MLF）及公開市場操作等工具，向市場注入流動性，預計貨幣政策將比預期更覺靈活，財政政策則將繼續支持經濟增長。