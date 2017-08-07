﻿中國債券納國際指數 有望三年內成事

債券通北向通開通後，至今已有約1個月，市場反應慢熱，交投趨於平穩。瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆對此則態度樂觀，預計隨著債券通開通，中國債券有望能在3年內被納入國際主要債券指數，若能被納入花旗環球政府債券指數，及彭博巴萊克全球綜合指數，權重並且在5至6%，將有望帶動2000至3000億美元資金流入中國境內債市。



料帶動3000億美元入市



胡一帆在接受本報專訪時並表示，人民幣在去年10月納入國際貨幣基金（IMF）特別提款權（SDR）貨幣籃子，各國的外匯儲備有望透過債券通，購入更多人民幣債券，預計每年能夠帶動1000億美元資金流入。



她又指出，隨著債券通的推出，預計將能有針對散戶的相關基金產品推出，可多加留意。相較RQFII及QFII，債券通沒有額度限制，也不涉及稅收問題，相信除了對各國央行資產配置存在需求，另外對養老基金及機構投資者也具備吸引力，因人民幣屬於匯率較穩定的貨幣，中國的政治及經濟環境也偏向穩定。



她預計，未來2至3年人民幣匯率將持續溫和漸進貶值，今年底兌美元料見7。至於債券通投資種類方面，料相等於國際評級AAA的國債及金融債會較受歡迎，但建議避開風險較大的城投債，該類債券在國內評級為A，即低於國際評級的BBB。



人行月初已備案且滿足一定條件的外資信用評級機搆，可在中國銀行間債券市場開展信用評級業務 ，她相信能有助推動服務性行業進口，改善與美國的貿易赤字。



內地6月新增人民幣貸款高於市場預期，廣義貨幣（M2）餘額增速則創歷史新低。胡一帆預計，未來幾個月M2將保持單位數子增幅。為了促進金融系統去槓桿，今年以來監管機構推出了一系列強化監管措施，但近期並沒有在推出更嚴厲措施，並透過中期借貸便利（MLF）及公開市場操作等工具，向市場注入流動性，預計貨幣政策將比預期更覺靈活，財政政策則將繼續支持經濟增長。