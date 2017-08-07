﻿就業數據佳 美匯先跌後揚

美元兌主要貨幣上周五受較預期強勁的7月份就業報告帶動，在部份淡友平倉下先跌後揚升。美匯指數曾漲超過1%，其中兌歐羅升勢尤其明顯。



美國上月新增職位報20.9萬份，勝過預期的18萬份；失業率再度降見4.3%的16年低位，而工資升幅則加快至0.3%，錄得5個月來最大按月升幅。



在就業報告上周五出爐後，聯邦基金利率期貨市場顯示，聯儲局在今年12月的加息機會，現已由不足四成回升至42%到45%，惟年底加息機會始終不過半。市場普遍預測儲局會在9月宣佈「縮表」計劃。



上月就業報告帶動美國10年期國債息上周五升4基點，至2.27厘。



美元上周五先跌後反彈，反映美元兌6種主要貨幣比價的美匯指數當天最多曾漲逾1%，創今年來最大單日升幅，升至93.774的1周高位。尾段升幅收窄至0.76%，報93.542。



歐羅兌美元曾挫逾1.2%



其中，歐羅兌美元前天最曾挫逾1.2%，尾段跌幅收窄至0.82%，報1.1773美元兌1歐羅。日圓兌美元尾市亦跌0.58%，報110.69日圓兌1美元。



英鎊尾報1.3040美元，跌0.75%。澳元見79.22美仙，紐元報74.09美仙，兩者皆跌0.35%。



上周全周計，美匯指數升0.3%。歐羅兌美元升0.19%；日圓兌每美元微跌0.01%。英鎊兌美元跌0.73%，澳紐元兌美元分別跌0.81%和1.4%。



經濟委員會暗示減稅



匯商表示，除了就業報告的因素，美國國家經濟委員會主席科恩暗示美國公司稅率需降至低於24%的經合組織（OECD）國家平均水平，由於此舉將有助鼓勵更多美資企業將資金匯回國內，上周五也令美元得到支持。



匯商表示，美匯指數上月錄得2.89%跌幅，為去年3月以來跌得最多的一個月，但7月份新增職位數字接連兩個月超過20萬份，反映勞工市場表現穩健，市場相信聯儲局「利率正常化」計劃將繼續不徐不疾開展；再加上科恩的言論，促使部份美元淡友上周五平倉，令美匯指數先跌後回升。