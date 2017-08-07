﻿市場簡訊

—國泰君安（2611）昨晚公佈，上海國有資產經營有限公司（國資公司）及其一致行動人上海國際集團再次減持國泰君安部份A股可換股債，兩間公司持有國泰君安權益由25.9% 降至15.91%。其中，國資公司持股11.69%，上海國際集團持股4.22%。







—金利來（533）發盈警，料中期溢利按年跌2至3成，主要影響來自國內、本港及新加坡。該公司指，期內國內出現較多代理商退貨情況，廣告及推廣費用亦較高，加上本港位於土瓜灣的物業因進行為期一年的大型翻新而導致租金收入減少。新加坡方面，營運表現遜預期，期內錄得的投資物業公平價值收益亦有所減少。







—今年來已上升3倍的比特幣（Bitcoin）價格再創新高，一躍衝上3000美元的歷來未見水平。根據虛擬貨幣交易平台CoinDesk，Bitcoin價在周六最高曾見每單位3360.87美元（約2.6萬港元），隔日上升超過16%，其後升幅顯著收窄，價位尾段回順至3303美元；市值則膨脹至超過540億美元。







—日本札幌啤酒同意以約8500萬美元（約6.6億港元）收購具有121年歷史的美國舊金山錨牌啤酒釀造廠（Anchor Brewing）。札幌啤酒成立於1876年，比Anchor Brewing更老牌，今次是札啤歷來首次收購美國公司；而有關收購價較Anchor Brewing在2016年錄得的3300萬美元銷售額，多出超過一倍半。







—墨西哥乳業公司Grupo LALA， 同意以約57.3億雷亞爾（約140億港元）收購巴西芝士及乳酪生產商Vigor Alimentos，以擴展該公司在巴西這個拉丁美洲最大乳業市場的版圖。為了應付這宗收購，Grupo LALA會利用搭橋貸款（Bridging loan），並結合發行長期債及增發新股，籌資約5.5億美元；此外，約3.15億美元資金亦將來自Grupo LALA現股東。







—富國銀行宣佈就一宗長達11年的訴訟，支付1.08億美元（約8.4億港元）給美國政府以達成和解。資料顯示，2006年時，富國銀行處理退伍軍人的按揭貸款再融資計劃時，涉嫌收取隱藏費用，並向政府隱瞞相關收費以獲得貸款擔保。該行涉嫌欺騙退伍軍人和美國政府數百萬美元。儘管富國銀行答應支付巨款達成和解，該行在聲明中否認以上指控。







—媒體引述消息人士的話報道，噴射機引擎製造商United Technologies Corp.正考慮收購航空設備供應商Rockwell Collins Inc.，謀求該集團令厠身全球最大航天公司行列。Rockwell Collins Inc.目前值市值約193億美元，意味相關收購若成事，規模將超越Technologies Corp.在2012年收購Goodrich Corp.的180億美元。







—英國媒體報道，高盛計劃把該行所持英國保險公司Rothesay Life的33%股權出售，買家將為MassMutual、黑石（BlackStone）以及新加坡政府投資公司（GIC），而交易可望在本周宣佈，金額估計約20億英鎊；該3間公司目前已經是Rothesay Life的股東。Rothesay Life在2007年由高盛成立，專門從事收購公司退休金計劃。