﻿馬化騰登中國首富 摩笛發功 騰訊續尋頂

股王騰訊（700）昨日於摩笛「伴奏」下，股價再次破頂，並將馬化騰推上中國首富寶座。恒指在騰訊的帶動下，昨日最多曾升169點，高見27731點，尾市升幅稍收窄，全日升127點。分析指，資金流入港股走勢未變，下一站將挑戰28500。



股王騰訊獲大摩唱好，大摩最新發表報告，認為騰訊第二季遊戲收入按年可增加45%；按季升9%，當中手機遊戲收入將按年升65%至158億人民幣，再創紀錄新高。大摩又指，騰訊的「王者榮耀」7月收入創紀錄新高，反映受監管影響有限。該行並指出，騰訊正為微信朋友圈測試，以提高一線城市的廣告流轉量一倍，預期朋友圈和騰訊新聞變現收入的步伐將加快。該行將騰訊目標價由310元上調至370元，最牛更睇461元。



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帶摩笛唱好下，騰訊昨日一度升至321.4元，再創新高，收報320.6元，升2.95%，為升幅最大藍籌股，更為恒指貢獻88點升幅。騰訊ADR則報321.10港元，較在港收市價升0.5港元。



騰訊急升，馬化騰身家亦水漲船高，據褔布斯實時富豪排行榜顯示，於8月7日馬化騰身家達362億美元，超越馬雲的356億美元，成為中國首富，全球則排18位。



港股昨日承接美股上周五晚升勢，恒指高開103點，報27665點，在騰訊領漲下，早市一度升169點，高見27731點，其後獲利盤湧現，曾低見27629點，於27600見支持，午後大市持續於27670點附近徘徊，恒指收報27690點，升127點；國企指數收報11054點，升51點，成交金額802.31億元。



騰訊起舞，部份科網股亦跟隨，環球實業（1026）乾升7.84%，美圖（1357）升6.51%。手機設備股續造好，舜宇（2382）升5.04%；丘鈦（1478）更升11.05%。資金續炒資源股，中國鐵鈦（893）大漲23.61%，金川（2362）亦升13.87%。



中國金洋資產管理董事總經理郭家耀指，雖然港股已累升不少，但最近陸續公佈的藍籌業績普遍優於市場預期，增加市場的樂觀情緒，流向港股的資金未見逆轉趨勢，恒指中線有望挑戰2015年大時代高位28500。



港匯年半低 進逼7.85



另外，港匯七連跌，昨跌破7.82兌1美元關口，曾跌至7.8233，再創逾一年半新低，並進一步逼近7.85弱方兌換保證價。惟市場相信，當港匯逐漸靠近7.85，投機者將陸續平倉，故料港匯在7.83附近會有支持。港匯跌勢未止，昨午直逼去年1月中旬的7.8295低位，截至晚上約8時半報7.8231，較上周五再跌36點子。