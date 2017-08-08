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﻿觀望業績 美股牛皮

2017-08-08 列印
　　美股周一早段表現牛皮，杜指初段曾升28點，攀上22121點，再刷新日內高位紀錄，標普和納指亦靠穩。截至今晨四時，杜瓊斯工業平均指數收報22118點，升25點；納斯達克指數收報6383點，升32點；標普500指數收報2480點，升4點。滙控（005）美國預託證價格報78.12港元，較香港收市價跌0.23港元；中移動（941）美國預託證價格報83.69港元，較香港收市價升0.09港元。

　　市場觀望本周出爐的公司季度業績，包括Michael Kors、梅西百貨和Nordstrom等零售商，還有迪士尼和新聞集團等媒體鉅子。

　　市場調查公司FactSet指，美國上市公司第二季度盈利平均增10.1%，較S&P Capital IQ原來預測的6.2%為佳。
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