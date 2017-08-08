﻿中國外儲連升六月 近三年最長升勢 跨境資金流回穩

人民銀行昨日公佈，7月份中國外儲按月增加239.3億美元，升0.8%，為連續6個月回升，是近三年來最長的上升期。外儲總額為30807.2億美元。外管局指出，7月份中國跨境資金流動維持穩定，外匯供求趨向基本平衡；國際金融市場上，整體非美元貨幣兌美升值，推動以美元為計量貨幣的外匯儲備規模上升。



外管局表示，目前國際金融市場相對穩定，跨境資金流動和外匯市場供求基本平衡，人民幣匯率保持基本穩定。受此帶動，居民和企業的購匯行為更趨於理性。因此，「往前看，隨著金融市場擴大開放，外匯市場健康發展，市場預期穩定，跨境資金流動總體企穩的基礎更加堅實，將進一步推動外匯儲備規模保持穩定。」



累計今年1至7月，中國外儲增加702.03億美元；過去兩年，外儲連續下降，其中2015年全年下降5126.56億美元，降幅歷來最大；2016年下降3198.45億美元，降幅仍達9.6%，但較2015年收窄。



以SDR計，7月底的外儲總額為21884.02億SDR，今年以來累計升510.13億SDR。



另外，人行公佈，7月底黃金儲備為5924萬盎司，為連續10個月維持該水平。黃金儲備總值750.84億美元，按月升14.99億美元。



外管局同時公佈，今年上半年經常帳戶順差712億美元，非儲備性質的金融帳戶順差156億美元，錄得雙順差。資本和金融帳戶逆差136億美元；資本帳戶逆差1億美元，儲備資產增加290億美元。



網絡支付歸人行平台



另外，人行日前發出通告，所有網絡支付業務至2018年6月30日前，必須全部遷移至人行旗下的網聯平台處理。這也意味第三方支付行業中存在多年的直連模式，已進入倒數。人行在通知中指出，各銀行和支付機構應於今年10月15日前，完成接入網聯平台和業務遷移的相關準備工作；此後網聯將進行接入工作，最終在2018年6月30日起，支付機構受理的涉及銀行帳戶網絡支付業務，全部通過網聯平台處理。



此外，銀監會擬要求，銀行新設債轉股實施機構持股至少50%。銀監會昨公佈，商業銀行新設債轉股機構管理辦法「徵求意見稿」，其中提到，商業銀行成為債轉股機構的最大股東，出資比例不低於50%，債轉股機構的註冊資本最低限額為100億元人民幣。



債轉股公司 銀行持股須逾半



此前，五大行旗下的債轉股機構均由銀行百分百持股。入股資金應為自有資金，不得以債務資金和委託資金等方式入股。同時，大股東還須承諾五年內不轉讓所有股權，不將所持有的股權質押或設立信託，並在實施機構公司章程中載明。



銀監會強調，實施機構收購的銀行債權，應嚴格遵守潔淨轉讓、真實出售要求，不得接受債權出讓方銀行及其關聯機構出具的本金保障和固定數益承諾，實施利益輸送，不得協助銀行掩蓋風險、規避監管要求。



實施機構應以債轉股業務為主業，全年主營業務佔比原則上不應低於總收入的50%；債權可以轉為普通股，也可以經法定程序轉為優先股。此外，意見稿稱，四類企業不得實施債轉股，包括：扭虧無望，已失去生存發展前景的「殭屍企業」；有惡意逃廢債行為的失信企業；債權債務關係複雜且不明晰的企業；不符合國家產業政策，助長過剩產能擴張和增加庫存的企業。