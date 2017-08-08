﻿華多利「領紅牌」 股價插四成半

港交所（388）再出招打擊業務資產低水的潛在殼股，華多利（1139）成「主板第一滴血」，被要求除牌。



華多利昨公佈，於本月4日接獲港交所通知，決定擬暫停公司股份買賣及進入除牌程序第一階段，認為其營運規模及資產未足以支持其上市公司地位。該股份股價昨日應聲急瀉45.5%，收報0.305元，跌0.255元，盤中一度低見0.29元，創52周新低，成交額789萬元。華多利於收市後發澄清公告指，公司有權於8月15日（下周二）前向上市委員會提出覆核，否則將會於8月16日早上9時停牌。公告續指，正積極研究提出覆核。



下周二前可提出覆核



有關華多利停牌通知的公告指出的兩大業務，包括二手車輛貿易及放債業務，皆處於極低水平。於2016年，兩項業務的營業總收入僅為490萬元，當中二手車業務的收入從2012年的7170萬元大幅下降至2016年的170萬元，並自2013年以來一直虧損，而放債業務的2015年營業收入僅為330萬元。



該公告續指出，華多利於今年7月在內地開始批發新品牌汽車業務。截至目前為止，該公司簽訂了4份合同，約值3500萬元，利潤率為1.5%至3%，利潤僅為50萬至100萬元。該公司對於2018年度的該業務的收入預測為1.5億元，利潤為450萬元，但公告承認該預測是毫無根據。



至於公司總資產，截至去年底，僅有約5660萬元，亦未能證明具有繼續上市所需要的足夠資產。該公司有約6個月時間向聯交所提交復牌建議，並證明其有足夠業務運作或資產。