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﻿東方海外扭虧 賣盤無受壓

2017-08-08 列印
  東方海外（316）半年扭虧為盈，賺5360萬美元，即4.19億港元，去年蝕5670萬美元，每股盈利8.6美仙，派中期息每股2.14美仙，即16.74港仙。該公司財務總裁董立新指出，東方海外為了未來5至15年的發展着想，過去考慮了不同的收購，合併方案，最終認為中遠海運集團的方案為最佳。他指接受方案純粹是商業決定，公司沒有會見過官員，亦沒有受到政治壓力。

　　今次收購建議承諾在交易後至少兩年內，繼續聘用東方海外現有員工並維持現有薪酬及福利體系，對於董家成員未來是否會留任，董立新並未正面回應，僅表示自己現時專注於維持東方海外的穩定發展。
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