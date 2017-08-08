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﻿金茂物色收購酒店類資產

2017-08-08 列印
　　金茂酒店（6139）上半年盈利升17%，賺2.48億元人民幣，可分派金額為3.46億元人幣，升27%，相當於每單位股息19.6港仙。該公司行政總裁張輝透露，考慮收購境內境外泛酒店類資產，包括酒店、長租公寓等，前提是不拖累現時分派水平。公司對一二線城市核心地段較有興趣，也有留意東南亞資產，但因內地政府對海外收購政策有所收緊，至今未有落實海外項目。

　　位處深圳、上海及北京的酒店定位為商務酒店，這些城市的旅遊業及商業活動活躍，相信客量會有穩定的增長。他表示，初期這些酒店以價擴量的策略，希望提升酒店效益，隨着需求穩定增長，估計未來房價將上升，而且入住率將維持約八成。
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