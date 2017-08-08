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﻿利福中期多賺1.9倍 無意出售利福中國

2017-08-08 列印
  利福系公司派今年上半年成績表，利福中國（2136）中期純利1.71億元人民幣，增加29.2%，不派中期息。利福中國今年上半年營業額6.08億元人民幣，增加10.7%。上半年中國的零售銷售包括奢侈品開始呈現復甦迹象，特別是在該集團經營所在的上海等一線城市，營業額增長主要由於上海久光及蘇州久光兩大百貨店的銷售額錄得低雙位數增幅。

  至於早前已發盈喜的利福國際（1212），今年上半年純利增加1.92倍，至17.17億元，每股中期息28.9仙。銅鑼灣崇光於第二季錄得的銷售增長，抵銷第一季錄得的銷售下跌。今年上半年銅鑼灣崇光錄得銷售收入約39.71億元，較去年同期輕微下跌1.5%，主要由於「鮮品館」超級市場於三月及四月完全關店接近兩個月以進行翻新工程。

　　主席劉鑾鴻表示，早前出售利福地產，由於發展潛力有限，加上有買家接洽故選擇出售。但作為利福中國大股東，他不會出售利福中國。
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