﻿IFC外望——着小背心教健身 郭Sir陶傑互笠高帽

民眾財經傳播今日開台，開台皇牌節目之一就係搵來「香港第一才子」陶傑，每個星期同大家一齊講經濟金融大事。問到點解會搵才子一齊講經濟呢，民眾財經董事總經理郭思治就話，陶傑係佢偶像，之前喺健身室見到「才子」，離好遠見到佢，就已經一路望住佢。之後陶傑又話郭Sir先係佢偶像，仲話郭Sir嗰幾舊腹肌只係可遠觀而不可褻玩，依家終於可以埋身切磋，真係三生有幸，仲係咁讚佢身型好，兩個人係咁互帶高帽。



講到開台之後有咩睇，郭Sir話最緊要觀眾鍾意睇咩，佢哋就會做咩，盡力滿足觀眾。有「股壇大隻佬」之稱嘅郭Sir仲比大家睇佢嘅「爆肌相」，佢仲話已經拍左十集健身節目，節目裏面佢着件貼身背心。今次個台，佢話希望連唔買賣股票嘅人都會關注。另外，個台仲設有民眾財經直播App，直播App除咗全天候直播民眾財經節目外，仲特設「個人直播」功能，等分析師或網紅成為主播，但郭思治講明唔可以講政治。其後郭Sir仲話一定要多謝陳永陸（陸叔），因為過去十年，喺電台節目多得佢關照。郭Sir咁識得感恩，難怪城中咁多好朋友喺開台嘅日子都嚟捧佢場。



里昂撤出美國遭員工索償



打工仔最緊張份糧，獎金呢啲嘢，當然係老闆話事啦，不過美國佬就唔Buy亞洲人呢套。里昂證券（CLSA）退出美國股票市場，一班被炒魷嘅員工提出法律訴訟，要追返獎金。有前員工好不滿咁表示，里昂證券對我哋咁差，咪唯有法庭見啦！



里昂證券2月宣布退出美國股市，約有90名員工因此冇得撈，仲冇肥雞餐食，搞到員工嬲爆。呢批美國員工只獲得3個月通知期嘅薪水，即係紐約州法律規定嘅基本賠償。



不過，佢哋仲未收到2016年嘅獎金。此外，據一名知情人士透露，部份員工亦被要求簽署放棄信件，放棄所有進一步追討嘅權利。最後搞成點，韋琪都要拭目以待，但希望可以和氣收場，話晒金融圈咁細，隨時山水有相逢。



高瞻



