—龍湖（960）昨日公佈，今年首7個月，累計合同銷售金額1030.3億元人民幣，大增1.18倍。單計7月，實現合同銷售金額104億元人民幣，增19.82%。
—渣打（2888）行政總裁溫拓思表示，在英國脫歐後會將歐洲總部遷至法蘭克福，預計有關開支約2000萬美元。目前渣打於當地設有分行，並已進行歐羅清算業務，員工數目約為100人。
—中國新城鎮發展（1278）宣佈，與美高梅國際酒店集團簽署了諒解備忘錄，雙方同意合作成立一支非博彩旅遊、休閒及文化產業基金。雙方擬在開曼群島登記註冊有限合夥制基金，中國新城鎮發展有意認購2億美元的基金份額，美高梅有意將認購1億美元基金份額。
—天虹紡織（2678）發盈喜，預期今年上半年盈利大幅增加，因收購牛仔褲業務之會計收益所致。紗線銷量增加，在未計及收購事項會計收益的情況下，淨利潤仍輕微增加。
—天譽置業（059）發盈喜，預期今年上半年溢利將顯著增長，因洲頭咀項目竣工完成並交付予買家而確認較高的售樓收益。
—和諧汽車（3836）發盈喜，預期今年上半年溢利增長高於70%，因4S店收入持續增長；分拆獨立售後業務後帶來股權投資收益；及智能電動汽車FMC股權大幅增值的投資收益。
—華僑城（3366）發盈警，預期今年上半年利潤大幅下跌。聯營公司北京廣盈房地產開發清盤，應佔利潤大幅下跌所致。
—光大證券（6178）公佈，今年7月份淨利潤為2.02億元人民幣，首七個月合計淨利潤14.02億元人幣。
—永義國際（1218）與高山企業（616）公佈，昨日高山企業向永義國際發行本金總額2820萬元可換股票據，兌換價每股0.06元，相當於高山企業擴大股本約13.68%。
—碧桂園（2007）位於馬來西亞柔佛州新山市的海外地產項目森林城市，去年3月已開售，惟今年初中央進一步加強外匯管制，內地投資者未能匯錢到海外，被問及會否影響銷情，森林城市首席戰略官于潤澤表示，已陸續在世界各地增設銷售中心，如台灣、中東和香港等地區，希望可彌補失去的內地客群。
至於森林城市今年的銷售目標，會否因內地客減少而有所調整，于潤澤表示目前沒有調整年初定下銷售目標的打算，期望國際客源可彌補內地客的流失。