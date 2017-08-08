﻿市場簡訊

—中國心連心化肥（1866）公司主席劉興旭預計，化肥業將於今年第四季轉好，因為國家去產能政策已見成效，化肥業經歷兩年低谷後產量減少，但農業對化肥始終有一定需求，故化肥業有望在明春備產期轉好。心連心化肥上周五公佈今年上半年淨利潤上升1.1倍至1.74億元人民幣，劉興旭認為，在行業低迷的情況下仍錄得盈利是因為拓展化工產品及高效肥的「轉型升級」策略奏效，化工產品佔淨利潤55%。該公司將維持20%派息比率。







—龍湖（960）昨日公佈，今年首7個月，累計合同銷售金額1030.3億元人民幣，大增1.18倍。單計7月，實現合同銷售金額104億元人民幣，增19.82%。







—渣打（2888）行政總裁溫拓思表示，在英國脫歐後會將歐洲總部遷至法蘭克福，預計有關開支約2000萬美元。目前渣打於當地設有分行，並已進行歐羅清算業務，員工數目約為100人。







—中國新城鎮發展（1278）宣佈，與美高梅國際酒店集團簽署了諒解備忘錄，雙方同意合作成立一支非博彩旅遊、休閒及文化產業基金。雙方擬在開曼群島登記註冊有限合夥制基金，中國新城鎮發展有意認購2億美元的基金份額，美高梅有意將認購1億美元基金份額。







—天虹紡織（2678）發盈喜，預期今年上半年盈利大幅增加，因收購牛仔褲業務之會計收益所致。紗線銷量增加，在未計及收購事項會計收益的情況下，淨利潤仍輕微增加。



—天譽置業（059）發盈喜，預期今年上半年溢利將顯著增長，因洲頭咀項目竣工完成並交付予買家而確認較高的售樓收益。







—和諧汽車（3836）發盈喜，預期今年上半年溢利增長高於70%，因4S店收入持續增長；分拆獨立售後業務後帶來股權投資收益；及智能電動汽車FMC股權大幅增值的投資收益。







—華僑城（3366）發盈警，預期今年上半年利潤大幅下跌。聯營公司北京廣盈房地產開發清盤，應佔利潤大幅下跌所致。







—光大證券（6178）公佈，今年7月份淨利潤為2.02億元人民幣，首七個月合計淨利潤14.02億元人幣。







—永義國際（1218）與高山企業（616）公佈，昨日高山企業向永義國際發行本金總額2820萬元可換股票據，兌換價每股0.06元，相當於高山企業擴大股本約13.68%。







—碧桂園（2007）位於馬來西亞柔佛州新山市的海外地產項目森林城市，去年3月已開售，惟今年初中央進一步加強外匯管制，內地投資者未能匯錢到海外，被問及會否影響銷情，森林城市首席戰略官于潤澤表示，已陸續在世界各地增設銷售中心，如台灣、中東和香港等地區，希望可彌補失去的內地客群。



至於森林城市今年的銷售目標，會否因內地客減少而有所調整，于潤澤表示目前沒有調整年初定下銷售目標的打算，期望國際客源可彌補內地客的流失。