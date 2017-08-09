﻿人幣升穿6.7關 十個月來首次 中資行大手買入 止蝕盤出現

人民幣兌美元在岸價（CNY）及離岸價（CNH）周二雙雙走強。CNY大漲逾200點子，升穿6.7關口，是10個月來首次。CNH即期亦抽升，中段升穿6.71元關口，同創近10個月新高；有分析指出，人民幣走強是由於有約5家中資行大規模購入人民幣，加上出現止蝕盤，導致人民幣升穿6.7關口。而人民幣未來要取決於美元的走勢，估計人民幣短期內都是偏強，料在6.7至6.75水平徘徊。



CNY周二收報6.7035，較上日收報6.7182，大升147點子；較晚上11時30分最後成交價6.7214，上漲179點子。中午時段一度高見6.6974。而離岸價（CNH）亦逼近6.7，高見6.7019，截至香港時間傍晚9時30分，離岸價報6.7075。官方昨開出的中間價報6.7184，較上日升44點子。



人民幣近日一直偏強，渣打銀行中國宏觀策略師劉潔表示，因為現時內地政策明顯傾向走強人民幣路線；而在弱美元下，市場亦多了人民幣買盤；再者，內地一些高調的境外購併活動無法進行，以及派息季節完結，也減少美元需求。



美元弱勢近尾聲



此外，她指，經濟數據顯示內地經濟基調良好；如因預期人民幣貶值而買入美元的動作亦已完成，這都有利人民幣匯價。至於人民幣今年底前表現視乎美匯走勢，料美元弱勢已接近尾聲，故預期人民幣難再大升，但亦難跌，而會穩中偏強，將介乎6.7至6.75之間。



恒生銀行（011）首席經濟師薛俊昇指，人民幣強勢主要因為美元轉弱及內地經濟回穩，但認為人民幣年底仍有貶值至6.9水平的風險，因估計美國12月或有機會再加息。



上海商業銀行研究部主管林俊泓相信，內地將人民幣改革，部署開放交易區間，已成功扭轉人民幣跌勢，認為人民幣長遠會趨平穩。



中金公司分析師陳健恒認為，在美元走弱的背景下，人民幣對美元升幅明顯滯後於美元指數跌幅和大部份新興市場貨幣升幅，預計人民幣未來幾個月可能還會階段性走強，這可以修復貶值預期、帶來資金回流，也有利於資金面穩定。



另外，受上年基數較高，以及大宗商品進口需求略減等影響，7月份中國進出口增幅均低於預期，增長幅度為近半年最低。分析師稱，上半年中國外貿超預期增長，下半年表現勢較上半年差。海關總署周二公佈，按美元計價，7月中國進口增長11%，出口增長7.2%，分別按月下降6.2個及4.1個百分點；7月貿易順差擴大至467.4億美元。



中國國際經濟交流中心研究員張永軍稱，7月份進出口增幅較上月回落明顯，出口方面看，外需相對平穩；進口方面，主要是國際大宗商品價格回落。從下半年的趨勢看，估計進出口整體增幅不及上半年，會呈回落態勢，這也與中國經濟上半年高、下半年低的預期走勢大致相若，但月度間波動可能會比較大。



交行金融研究中心高級研究員劉學智指出，7月數據按月回落，預期今年下半年進出口數據不及上半年，上半年出口對GDP的貢獻恢復到正增長，下半年拉動作用不會那麼強，但仍會是正向貢獻。他認為，全年出口有望保持7%的增速，進口增速會更快一些。