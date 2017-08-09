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﻿海航指星房產計劃未變

2017-08-09 列印
　　外電引述知情人士透露，海航旗下原定上月擬在新加坡上市的房地產信託基金HNA Commercial REIT，其新加坡合夥人AEP Investment Management計劃縮減海航在REIT的持股。海航集團接受本報查詢時表示，與AEP的合作關係正常，指報道與實際情況不符。

　　對於外電早前報道持股海航集團29.5%的境外非盈利組織Hainan Cihang Charity Foundation Inc. 收到紐約州總檢察長Eric Schneiderman的查詢信，稱其尚未備案。海航引述總檢察長辦公室發言人澄清稱，給尚未備案的慈善基金會發函是例行公事，並不是認為有任何違規行為。
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