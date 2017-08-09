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﻿美信用卡債務創新高

2017-08-09 列印
　　聯儲局最新公佈的6月份消費信貸數字顯示，美國未償付的信用卡債務刷新金融危機前創下的紀錄，近8萬億港元。美國近期經濟增長有減速之勢，但債務卻有增無減，聯儲局周一公佈信貸數字顯示，6月份的亦信用卡貸款為主的循環貸款，總額達1.0217萬億美元（約7.97萬億港元），按月增41億美元，總額超過2008年金融危機爆發前的創下的紀錄。

　　同期，美國非循環信貸亦增83億美元，至2.8341萬億 元，同樣創下歷史新高。兩個消費信貸在6月共增長124億美元，增幅略低於市場預期的139億美元和5月的184億美元增幅。
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