﻿IFC外望——對郭Sir台潑冷水 耀才：我哋賣專業

所謂商場如戰場，就算係舊日拍檔同夥計，一旦各為其主，都會全力競爭無面俾，甚至擦出火花！昨日，耀才證券（1428）舉行股東會，最近唔少證券行都大搞網上財經台，民眾就由之前由耀才跳槽過去的股壇大隻佬郭思治領軍，搞咗個財經台同耀才打對台。耀才證券行政總裁許繹彬就話，唔怕對方衝擊到耀才財經台，因為公司係財經台既始祖，又話佢哋台係「賣專業」，可以贏過對方既「賣肌肉」。



佢話，聲言「除剩半件衫」教健身的民眾財經台董事總經理郭思治（郭Sir）係「賣肌肉」，而佢哋台就係「賣專業」，相信依靠幾位分析員努力，能夠以「三個臭皮匠，勝過一個諸葛亮」，聽落火藥味都幾濃，仲隱約有隆隆炮聲O添！之後老闆葉茂林（見圖）又補充話旗下財經台比較年輕化，揶揄郭Sir係「老人家」，又話郭Sir離開耀才證券，令團隊變得更鞏固、更團結。



至於證券行經常被人問價，葉茂林回應傳聞耀才獲得中資保險集團接觸，佢話其實一直都有投資者「叩門」接洽，但佢就表示要睇吓對方公司既背景係咪「清白」先會考慮，又話要有四叔李兆基級數既買家先會考慮喎。



璋利掛牌獲李宗偉撐場



近期馬拉股份頻頻出現在新股市場，今首日掛牌的璋利國際（1639）又是一例，仲得到馬來西亞羽毛球王子李宗偉撐場出席上市儀式，早前公司大股東兼主席吳明璋話「會靠實力」爭取項目，能夠請來李宗偉，反映老闆人面廣。



璋利尋日公佈招股結果，錄得逾29倍超購，並以略低過中間價的0.7元定價，上市前夕暗盤收報0.77元，較定價高10%，每手4000股，即不計手續費的入場費要2800元，集資淨額2.65億元。如果今日掛牌都能高於招股價，就唔會失禮王子。



早前有新股分析員認為，隻股份吸引力麻麻，主要是近期盈利已有跡象放緩，公司市值達12.6億元，以一隻馬拉建築股來說，吸引力確係一般。



高瞻