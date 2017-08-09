﻿市場簡訊

人民銀行貨幣政策委員會委員樊綱周二在海南省2017博鰲房地產論壇上表示，房地產稅是樓市調控的一個長效機制，呼籲盡快實行房產稅。中新網引述樊綱稱，限貸、限購等措施是房地產調控短期機制，在需求上最重要的長效機制是房地產稅，因可以減少投資需求。他指，房產稅不會使房價暴跌，因現在的房地產狀況是在多重行政手段的調控下，嚴重抑制需求，一旦實行這種長效機制，就可把需求釋放。之後，合理的需求足以彌補此機制所排除的不合理需求，有助房地產平穩發展。



高鵬礦業（2212）發盈警，預期至6月底止中期虧損將會較上財政年度同期顯著增加。有關虧損主要由2017年上半年中國宏觀經濟及房地產行業面對困難環境令到銷售收益顯著減少所致。另外，公司於8月份，訂立兩項銷售大理石荒料的銷售合同，總金額為410萬元人民幣。



亞洲水泥（中國）（743）公佈上半年業績扭虧為盈，賺8190.7萬元（人民幣，下同）；每股盈利0.052元；不派中期息。去年同期為虧蝕6458.8萬元。期內，營業額33.6億元，按年升19.61%。



內地傳媒引述樂視內部知情人士透露，公司早前向銀行匯入數千萬元工資款項，遭招商銀行（3968）凍結，目前被凍結的資金高達8000萬元人民幣。招行上海分行再次嚴正聲明，報道與實際情況嚴重不符，樂視不發放或推遲發放工資與招行無關。



靄華押業（1319）連續兩日回購共256萬股，涉資共約107萬港元，每股作價介乎0.415至0.425元之間；兩日回購規模共不超過已發行股本面值的0.12%。市場消息指，靄華大股東於年度業績公佈後增持公司股份5次，合共1,104.8萬股股份，總代價約為507萬元。



白馬戶外媒體（100）昨日公佈，截至今年6月底止，半年股東應佔溢利7685.4萬元（人民幣，下同），按年減少15.5%，每股盈利0.1419元。期內，收入7.63億元，按年增長1.84%。



銀監會在答覆十二屆全國人大會議建議時稱，目前，銀監會正在起草《商業銀行破產風險處置條例》。針對近年商業銀行走出去步伐加快，一些銀行參與衍生品等複雜工具的業務不斷拓展，銀監將積極推動商業銀行強化風險計量能力。



鈞濠集團（115）昨公佈配股集資，以每股作價0.22元，向辛宰練及陳基煒合共配售1.58億股，集資淨額3470萬元。完成交易後，辛宰練認購8318萬股，令其持股由4.81%增至9.79%，而陳基煒則認購該公司7500萬股，將持4.94%股權。鈞濠集資所得，當中約1041萬元將用作日常營運資金，約2429萬元將用於發展深圳房地產項目。鈞濠收報2.05元，跌11.2%。



南海控股（680）發盈喜，預計截至今年6月底止半年溢利按年大增至少11億元，去年同期溢利約960萬元，溢利大增主要受惠旗下地產項目「半島‧城邦」三期持續確認售樓收入。該公司另公佈，以5億元新台幣（約1.31億港元），認購台灣陽信銀行5000萬股，佔其經擴大後已發行股本2.4%。