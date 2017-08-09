﻿美匯止跌回升 職位空缺增 杜指一度創新高

美股周二早段繼續創新高，杜指九連創新高後，昨日初段先軟後倒升49點，攀上22167點，再刷新日內高位紀錄；標普五百指數亦在金融股帶領下，刷新日內高位紀錄，曾升0.2%，見2485點，納指亦靠穩。美匯在六月職位空缺數字創新高刺激下止跌回升，金價隨即回軟，而原油價格則倒跌。投資者觀望餘下公司業績和周五出爐的通脹數字。



杜瓊斯工業平均指數其後見22155.23點，隔日升36.81點；納斯達克指數見6460.61點，升22.83點。滙控美國預託證價格曾見78.04港元，較香港收市價跌0.31港元；中移動美國預託證價格曾見84.21港元，較香港收市價跌0.24港元。



收市倒跌33點



到今晨四時，杜指收報22,085點，跌33點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見77.86元，較香港收市價跌0.49元；中移（941）美國預託證券見84.15元，較香港收市價跌0.30元。



成衣零售商Michael Kors和Ralph Lauren市前出爐的季度業績勝預期，早段股價分別升19%和8%；今年來零售類別股份股價走勢偏軟，其中SPDR標普零售ETF累跌百分之六點二，主要是憂慮亞馬遜在市場額上步步進迫。



出版商時代公司（Time Inc.）截至六月底的第二季度，營業額按年倒退9.7%，至6.94億美元，低於分析師預測的7.035億美元；時代同期錄得4400萬美元淨虧損，相當於每股蝕四十四美仙；但扣除特殊開支項目，時代每股賺十三美仙，較預期的十一美仙好。



美匯指數昨日先軟後升，到美市早段出爐的六月份職位空缺增加46.1萬份，至新高紀錄的620萬份，較預期的578萬份多，帶動美匯止跌回升0.41%，見93.81點；日圓早段曾升0.45%，見110.25兌1美元（每百日圓兌7.08港元），到美市早段蒸發升幅。



紐約九月期油價表現反覆，美市早段回升20美仙或0.2%，見每桶49.49美元。倫敦現貨金價先升後跌，美市早段見每盎司1253.99美元，隔日跌3.91美元或0.31%。



美股連日創新高，港股亦氣勢如虹，股王騰訊（700）周二再破頂，推動港股逐步逼近28000關，恒指最多升177點，高位見27867點，收市企穩於27800以上，再創26個月新高。分析指，港股將繼尋頂，朝2015年大時代高位28500點進發。



恒指上揚繼尋頂



港股周二先跌後回升，恒指輕微低開5點，報27684點，早市初段大市數度好淡爭持後，一度低見27626點，跌64點，於27600見支持後回穩，大市於早市中段隨騰訊重展升勢，午後升幅進一步擴大，曾高見27867點，最多升177點，恒指收報27854點，升164點或0.59%。