﻿應收帳大減 通達挫11%

已退役的「閃爍武士」出道時，馬主田北俊對人說過，怕外間把這個馬名錯讀成「閃礫」而非「閃爍」。爍音「削」、礫音「溺」，既不同音也不同義更不同寫法，但田大少怕人讀錯愛駒名字，卻大有理由。 事關上世紀八十年代初有首流行曲唱到街知巷聞，便是混淆了「爍」與「礫」字，但因為它實在太過流行，一傳十、十傳百，已無可能矯正過來。所說的是《霧之戀》，唱的是譚詠麟，填詞的是林敏驄，內裏一句「閃爍不停」，說的是星星不停在閃，但這三十多年來都錯為「閃礫不停」，老早深入民心，就連譚詠麟本人縱知出錯，都已不便更正。 同樣的錯誤在譚詠麟另一首金曲《夏日寒風》亦出現，「閃爍暑天的汗水」變成「閃礫暑天的汗水」...

2017-08-09