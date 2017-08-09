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﻿應收帳大減 通達挫11%

2017-08-09 列印
　　早前曾傳出是沽空機構追擊目標的通達集團（698），前日發出盈警，因應收貿易帳款及其他應收帳款減值約5381.9萬元，以及籌備新產品而導致研發開支增加，預計中期純利將較去年同期減少20%至30%，受消息拖累，通達昨日股價大插11.3%，至2.05元。

　　手機零件生產商通達近期可謂負面消息不斷，除了曾傳出遭主要客戶小米、華為減少定單之外，又盛傳會是被沽空機構追擊的對象，加上又被大股東減持套現，7月初至今已累跌逾12%，前日發出盈警，指有約5381.9萬元的應收帳款需減值，觸發沽盤湧現，昨日股價最低曾見1.95元，挫15.6%，雖然尾市跌勢喘定，但單計昨日股價已狂插11.3%，收報2.05元，成交額8.4億元，沽空佔成交金額13%。
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