﻿揚言導彈攻擊關島 北韓局勢緊張 歐美股市軟

美股周三早段走軟，杜指曾跌77點， 見22000點邊緣，科技股為主的納指更跌近百分之一，曾低見6309點。美國總統特朗普向北韓發出更嚴峻的警告，威脅會以前所未見的「火滾」行動對應北韓不斷的挑釁，而北韓則稱審慎研究導彈攻擊關島，引發市場的避險情緒升溫。紐約期金曾升近20美元，日圓和瑞郎價格造好。



杜瓊斯工業平均指數其後見22013.07點，隔日跌72.27點；納斯達克指數見6333.96點，跌36.5點。滙控美國預託證價格曾見77.51港元，較香港收市價跌0.14港元；中移動美國預託證價格曾見84.16港元，較香港收市價跌0.49港元。



今晨四時，杜指收報22048點，跌36點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見77.64元，較香港收市價跌0.01元；中移（941）美國預託證券見84.30元，較香港收市價跌0.01元。



歐洲三大主要股市後段偏軟，倫敦、巴黎和法蘭克福尾段跌0.64%至1.46%。雖然有市場分析師認為，北韓領導人金正恩絕不會採取如此激進手段挑釁美國，市場波動不久便會消退，但昨日避險情緒仍導致全球股市走軟，美國十年期國庫債孳息跌見逾一個低位的2.208厘。美國昨日出爐的第二季生產力使用率年率化後升0.9%，較預期的0.7%高，且工時增加，但對比去年同期仍偏弱。



美匯指數周三反覆造好，在美市初段回升0.26%，但仍在93點水位；日圓和瑞郎兌美元則分別升近0.7%和1.33%，日圓曾升見逾七周高位的109.56兌1美元（每百日圓兌7.13港元），瑞郎升見0.9612兌1美元（瑞郎兌8.13港元），扭轉兩周以來兌美元的跌浪。



恒指微跌 騰訊輪狂炒



恒生指數微跌97點收報27757點，但無阻投資者狂炒騰訊（700）的熱情。騰訊昨天再創新高，投資者狂炒騰訊輪，令整體窩輪成交暴漲至175.7億元，是去年3月初以來最多。騰訊最高曾見333元，收市報330.2元，升0.5%，成交高達86億元。



騰訊升勢未完，相關窩輪熱炒，騰訊輪成交額57.5億元，是最活躍的窩輪種類。騰訊的正股、窩輪以及牛熊證合計，總共錄得151億元成交，港股可說已成「騰訊市」。為了賺盡騰訊升幅，投資者追入高槓桿的價外輪，連行使價遠在588.88元的騰訊輪也有投資者問津。瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰表示，行使價在340元至360元的騰訊價外認購輪昨天較受投資者歡迎。昨天整體窩輪、牛熊證的成交錄得231億元，佔大市總成交的比重多達24%。這反映港股連升7個月之後，投資者風險胃納大增。



另外，富智康（2038）昨天宣佈，出售834萬股的美圖（1357）股份，每股作價11.797元，套現約9839萬元，並獲利8048萬元。該批股份相當於美圖的0.196%股權，出售之後，富智康仍持有美圖1.357%股權。