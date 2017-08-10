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﻿內地CPI增長略遜預期

2017-08-10 列印
　　受豬肉等食品價格回落，以及非食品價格上漲等因素影響，7月居民消費價格指數（CPI）按年上漲1.4%，略低於市場預期，連續四個月處於「1時代」；工業生產者出廠價格指數（PPI）則連續三個月維持在5.5%。分析師認為，物價總體平穩，未來數月料温和上升到1.5%至2%區間，穩健中性的貨幣政策仍將維持不變。

　　統計局公佈，7月份食品價格下降1.1%。其中，豬肉價格下降15.5%，帶動通脹回落0.46個百分點；高溫和雨季亦導致蔬菜價格上漲9.1%，拉動通脹上漲約0.2個百分點。統計局稱，蔬菜價格在連跌5個月後，7月出現按月急漲7%。7月份的非食品價格上漲2.0%，拉動通脹上漲約1.62個百分點，醫療保健類、租金價格均繼續上漲。
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