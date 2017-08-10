﻿九倉拆六物業上市 刺激股價急漲14% 組合總值2300億

繼早前出售九倉電訊和有線寬頻（1097）之後，九倉（004）再有重整資產的大行動。九倉昨日公佈以介紹形式將集團6個香港主要投資物業分拆上市，該物業組合總值2300億元，每年營業額逾130億元。九倉主席吳天海表示，分拆香港主要投資物業上市，並非為集資或者減持，而是希望讓股東根據物業的價值，自行選擇增持或減持，他認為做法是合適，而分拆後集團亦無意增加總派息。



受分拆物業上市的消息刺激，九倉昨日最高曾見80.15元，升14.7%，臨近收市升幅雖略為回落，但仍漲14%，收報79.65元。九倉今次將分拆其全資附屬公司九龍倉置業地產投資（九倉置業）獨立上市，建議亦已獲聯交所批准，而九倉置業正準備向聯交所提交上市申請。



九倉曾於今年3月初，公佈全年業績時提及有意分拆旗下的投資物業上市，惟當時未有具體詳情。昨日公佈中期業績，九倉再進一步披露分拆上市詳情，九倉將以介紹形式分拆九倉置業上市，九倉置業在香港持有6個投資物業，分別為海港城、時代廣場、荷里活廣場、卡佛大廈、會德豐大廈及The Murray，九倉置業同時持有同系上市公司海港企業（051）72%權益 。而該6個物業組合，合共有約110萬平方呎樓面面積，總值超過2300億元，每年營業額逾130億元。



將主力中國投資物業



今次分拆投資物業上市的原因，吳天海表示分拆不是為了集資，同時也與市況好壞並無關係，而是希望讓股東根據物業的價值，自行選擇增持或減持。對於分拆的上市時間表，吳天海稱該集團會盡快準備好所需要的文件，惟能否成功分拆上市，不是九倉的控制範圍之內，而且上市的審批過程可能需要較長時間，故在業績報告中已提醒投資者相關風險。



對於分拆九倉置業上市之後，系內上市公司的分工，吳天海表示分拆完成後，母公司會德豐（020）的分工基本上不會有變化，仍主力投地、興建樓宇和售樓，九倉則將會集中於中國投資物業及發展物業，以及香港的物流和酒店管理。被問及分拆後會否增加派息，吳天海解釋分拆只是將公司「一分為二」，故不會特別增加總派息，他強調分拆前後的總派息金額相若。



透過出售九倉電訊和有線寬頻，九倉逐步脫離與零售和地產行業無關的非核心業務，接下的業務範疇清晰可見，只餘下收租的投資物業和售樓的發展物業兩大部份。



九倉將最值錢的6大投資物業分拆上市，顯然是看透未來的利息環境將會出現具大變化，因為隨著美國逐步加息，加上本港的樓宇供應持續增加，地產市道前景增添不明朗，所以把投資物業趁市旺將零售和地產業務剝離，把最值錢的6大收租物業分拆上市，以顯現資產價值。



今次九倉分拆6大收租物業上市，可見其管理層看到地產行業的隱憂，同時看好零售市道的前景，所以何不趁早將收租投資物業處於高峰期分拆出來，免受地產行業下滑拖累。