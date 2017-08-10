﻿「長停」公司除牌改革 港交所今年推諮詢

港交所（388）監管事務總監兼上市主管戴林瀚表示，將於今年推出有關加快長期停牌公司除牌程序的諮詢文件，目前只監察少數公司之業務是否不足以維持上市地位，由於涉及公司數量不多，預計不會對市場帶來較大波動。



戴林瀚在港交所業績會後並透露，嚴管公司合股供股的諮詢文件，也將在今年推出，明年會再推有關借殼上市的諮詢文件。



港交所近期接連出手要求業務運作及資產不足的上市公司除牌，其中華多利（1139）更成為主板上市公司因此除牌的首例，市傳港交所並已鎖定逾10家目標公司。港交所行政總裁李小加表示，不對個案做評論，上市科在監管方面一直在工作，包括針對現金公司、老千股等等，並說「不叫的狗不一定不咬，也不會先告訴你咬；要咬的時候一定會咬，不會咬錯。」除牌以前步驟較繁複，這幾年一直在這方面有做工作。至於相較證監會的工作會否屬於後知後覺，他回應稱，其是市場老大，是監管者，彼此角色並不存在矛盾。



新板諮詢將於本月18日完結，李小加表示，已收到很多反饋，會待諮詢期完結後一起審閱，預計需時大約2到3個月才有諮詢結果，其後會就相關細則再推出第二輪諮詢，並會給予市場足夠時間作出回應，預計最快能在明年上半年推出新板。上市改革監管架構諮詢總結，則將會很快出台。



有關市場對於新板的質疑，他回應稱，方案未必是所有人都滿意的，但不意味這樣就不會去做。至於部份國際指數剔除同股不同權，這是它們的決定，香港有其獨特性，在縫隙中間生存，需找出能夠長期存活及提升競爭力的方式，不能甚麼都不做。