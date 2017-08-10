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﻿港交所多賺17%勝預期

2017-08-10 列印
　　港交所（388）今年上半年業績受惠於現貨交易業務增長等因素帶動，純利按年上升17%至34.9億元，升幅高於市場預期，當中第二季純利為17.7億元，按季增3.6%，亦勝預期。上半年每股盈利2.86元，派中期息2.55元，按年增15.4%。

　　上半年港交所錄得收入及其他收益62.03億元，按年增10.2%，主要由於投資收益淨額大增4.66億元或1.3倍，至8.21億元，以及收到雷曼清盤人一次性清盤後利息款項5500萬元。若扣除該等項目，收入僅升1%，主要是期交所及LME成交量下降，抵消了現貨市場成交量的增幅。上半年EBITDA為44.92億元，按年增14%。
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